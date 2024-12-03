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(5 часов назад)
Назначен ректор Нахчыванского Госуниверситета

Назначен ректор Нахчыванского Госуниверситета

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен ректор Нахчыванского Госуниверситета

Распоряжением главы государства от 3 декабря, Эльбрус Исаев назначен ректором Нахчыванского государственного университета.

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