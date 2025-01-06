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(7 часов назад)
Минздрав Азербайджана предупреждает граждан о метапневмовирусе
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минздрав Азербайджана предупреждает граждан о метапневмовирусе

В настоящее время в Китае, Казахстане и России наблюдается неблагоприятная ситуация  по метапневмовирусу -  респираторном заболевании. Его симптомы -  кашель, насморк, высокая температура, одышка, охриплость голоса, которые характерны для многих других острых респираторных вирусных инфекций.

Минздрав Азербайджана сообщает, что для контроля за эпидемиологической ситуацией  в Центре по контролю особо опасных инфекций Минздрава проводится исследования.

В целях охраны здоровья населения и профилактики случаев заражения Минздрав Азербайджана рекомендует лицам с высокой чувствительностью использовать медицинские маски в местах массового скопления людей,  включать в райион продукты с высоким содержанием витаминов.

Лицам из группы риска рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа.

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