Минздрав Азербайджана предупреждает граждан о метапневмовирусе

В настоящее время в Китае, Казахстане и России наблюдается неблагоприятная ситуация по метапневмовирусу - респираторном заболевании. Его симптомы - кашель, насморк, высокая температура, одышка, охриплость голоса, которые характерны для многих других острых респираторных вирусных инфекций.

Минздрав Азербайджана сообщает, что для контроля за эпидемиологической ситуацией в Центре по контролю особо опасных инфекций Минздрава проводится исследования.

В целях охраны здоровья населения и профилактики случаев заражения Минздрав Азербайджана рекомендует лицам с высокой чувствительностью использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, включать в райион продукты с высоким содержанием витаминов.

Лицам из группы риска рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа.