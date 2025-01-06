Минздрав Азербайджана предупреждает граждан о метапневмовирусе
В настоящее время в Китае, Казахстане и России наблюдается неблагоприятная ситуация по метапневмовирусу - респираторном заболевании. Его симптомы - кашель, насморк, высокая температура, одышка, охриплость голоса, которые характерны для многих других острых респираторных вирусных инфекций.
Минздрав Азербайджана сообщает, что для контроля за эпидемиологической ситуацией в Центре по контролю особо опасных инфекций Минздрава проводится исследования.
В целях охраны здоровья населения и профилактики случаев заражения Минздрав Азербайджана рекомендует лицам с высокой чувствительностью использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, включать в райион продукты с высоким содержанием витаминов.
Лицам из группы риска рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа.
-
- Общество
- 6 январь 2025 14:46
-
Общество
-
- 8 январь 2025, 18:47
7 января президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета. Согласно указу, с 1 января 2025 года ежемесячная заработная плата руководящих и других работников около 20 учреждений (включая Президиум, Аппарат и Гянджинское отделение Национальной академии наук Азербайджана, Центр Гейдара Алиева) увеличится в среднем на 15%.
-
- 8 январь 2025, 18:02
В Баку начался снос популярного ресторана «Шуша», что в Насиминском районе столицы.
-
- 8 январь 2025, 18:02
В Баку начался снос популярного ресторана «Шуша», что в Насиминском районе столицы.
-
- 8 январь 2025, 13:47
По данным Национальной гидрометеорологической службы, 9 января в Азербайджане ожидается преимущественно сухая погода.
Написать отзыв