Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает: ожидаются дожди

Национальная гидрометеорологическая служба прогнозирует, что с вечера 7 января до полудня 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове пройдут кратковременные дожди. Служба заявила, что в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться.

В этот же период в некоторых восточных регионах Азербайджана также ожидаются кратковременные осадки. Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает, что в некоторых местах осадки могут кратковременно усилиться.

Жителям рекомендуется принять соответствующие меры предосторожности в соответствии с погодными условиями.