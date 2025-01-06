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(7 часов назад)
Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает: ожидаются дожди
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает: ожидаются дожди

Национальная гидрометеорологическая служба прогнозирует, что с вечера 7 января до полудня 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове пройдут кратковременные дожди. Служба заявила, что в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться.

В этот же период в некоторых восточных регионах Азербайджана также ожидаются кратковременные осадки. Национальная гидрометеорологическая служба предупреждает, что в некоторых местах осадки могут кратковременно усилиться.

Жителям рекомендуется принять соответствующие меры предосторожности в соответствии с погодными условиями.

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