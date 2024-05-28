Не является ли социальная защита населения приоритетом в Азербайджане?

По данным Министерства финансов, в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год предусмотрено увеличение общих расходов на 2,94 миллиарда манатов, в результате чего прогнозируемый бюджет достигнет 39,71 миллиарда манатов, что на 8% больше утвержденного показателя. Однако поправки свидетельствуют о противоречивом сокращении расходов на социальную защиту, что вызвало споры о приоритетах правительства.

Обновленный бюджет, на который повлияло повышение среднегодовой экспортной цены за баррель нефти с 60 до 75 долларов, предусматривает выделение дополнительных средств в первую очередь на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, а также на правоохранительные органы, прокуратуру, оборону и национальную безопасность.

Резко контрастируя с этим, расходы на социальное обеспечение должны сократиться на 150,8 млн. манатов, или на 3,3%. Это предлагаемое сокращение заставляет усомниться в "социальной ориентированности" бюджета, как его пытается представить правительство.

Руфат Гулиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, выступил в защиту корректировки бюджета, подчеркнув важность усилий по обеспечению национальной безопасности и переселению в Карабахе и Восточном Зангезуре. В беседе с Turan он признал социальное обеспечение населения приоритетом, но отметил, что при необходимости могут быть внесены изменения в бюджет: "Если мы заметим необходимость изменений в социальной части бюджета через несколько месяцев, мы вернемся к этому вопросу".

Экономист Натиг Джафарли раскритиковал правительственное определение "социального бюджета", заявив, что оно не соответствует международным стандартам. "В нашей стране социальные расходы рассматриваются как средства, выплачиваемые в качестве заработной платы и стипендий. Около 40% бюджета имеет социальную направленность. Фактически, зарплаты и пенсии являются обязанностью государства", - сказал Джафарли в интервью Радио Азадлыг. Он отметил, что настоящие социальные расходы включают инвестиции в социальную инфраструктуру, культурный отдых и доступные услуги для семей с низкими доходами.

Джафарли также отметил неизбежность увеличения финансирования освобожденных территорий, сославшись на сохраняющуюся потребность в значительных инвестициях. Он объяснил увеличение финансирования правоохранительных органов недавними решениями Кабинета министров об увеличении выплат по рангам и потенциальном увеличении выплат участникам Карабахской войны. "Мне кажется, что будет принято решение о повышении минимальной заработной платы", - добавил он.

Экономист Тогрул Валиев выразил обеспокоенность по поводу приоритетов правительства, отметив, что дополнительные доходы в первую очередь направляются на покрытие расходов на строительство и оборону. "Проблема здесь в том, что приоритеты властей другие, а не социальная политика", - сказал Валиев. Он подчеркнул, что сокращение расходов на государственную службу, социальную защиту и культуру является проблематичным, что свидетельствует об отсутствии приверженности делу повышения социального благосостояния.

Валиев подчеркнул, что снижение расходов в этих областях является проявлением пренебрежения к социальной политике, что власти демонстрируют нежелание нести дополнительные расходы или создавать новые льготы. "В середине года они подсчитали, что к концу года расходы сократятся. Они преподносят это как экономию. Другими словами, мы не заботимся о социальной политике. Именно поэтому расходы не увеличиваются, а уменьшаются."