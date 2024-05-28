Калифорния лидирует в области возобновляемой энергетики благодаря избыточной генерации электроэнергии

Калифорния достигла важной вехи в своем переходе на возобновляемую энергетику, поскольку штат сообщает о превышении выработки электроэнергии из возобновляемых источников над спросом за последние 45 дней. Этот избыток, который либо хранится в аккумуляторах, либо экспортируется в соседниештаты, подчеркивает приверженность штата устойчивой энергетике будущего.

Марк З. Джейкобсон, профессор гражданского строительства и охраны окружающей среды Стэнфордского университета, в режиме реального времени публикует новости об энергосистеме Калифорнии через Network X (ранее Twitter). В своем последнем отчете от 21 мая 2024 года Джейкобсон сообщил, что в течение 45 дней подряд предложение солнечной энергии, энергии ветра и гидроэнергии гидроэлектростанций в Калифорнии каждый день частично превышало спрос. Только 20 мая этот избыток сохранялся в течение 7,58 часов, достигнув максимума в 135,4% от спроса.

Впечатляющие показатели использования возобновляемых источников энергии являются результатом инвестиций Калифорнии в солнечную, ветровую и гидроэнергетическую инфраструктуру. Проливные дожди в последние месяцы позволили увеличить производство гидроэнергии до беспрецедентного уровня. Однако аналитики предостерегают от самоуспокоенности, отмечая, что будущие засухи могут создать проблемы для поддержания этого избытка без дополнительных решений для хранения энергии.

Джейкобсон подчеркивает, что, хотя предложение превышает спрос на разные периоды времени каждый день, такая стабильность представляет собой значительное достижение. Возобновляемые источники энергии в настоящее время играют ключевую роль в удовлетворении ежедневных энергетических потребностей Калифорнии, поскольку избыточная энергия накапливается в батареях в течение дня и распределяется обратно в сеть вечером и ночью.

Внедрение в Калифорнии крупнейшей в мире сети хранения энергии на батарейках, работающей с января 2024 года, сыграло важную роль в управлении избытком энергии. Эти батареи поглощают избыточную солнечную энергию в течение дня, возвращая ее в сеть в периоды повышенного спроса. Штат планирует расширить аналогичные проекты и инвестировать в новые солнечные и ветряные электростанции, предложив 26 новых "зеленых" проектов на общую сумму 6,1 миллиарда долларов, в первую очередь ориентированных на морские ветряные электростанции.

Приверженность Калифорнии возобновляемым источникам энергии еще раз подтверждается ее законодательными усилиями. Штат принял закон, обязывающий к 2045 году на 100% перейти на производство электроэнергии с нулевым уровнем выбросов. Однако Джейкобсон прогнозирует, что Калифорния достигнет этой цели еще раньше, к 2035 году.

Экономические последствия калифорнийской революции в области возобновляемых источников энергии значительны. По данным Министерства торговли США, к концу 2023 года ВВП Калифорнии достиг рекордного уровня в 3,9 трлн долларов, а темпы роста составили 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Если бы Калифорния была суверенным штатом, она занимала бы пятое место в мире по величине экономики, уступая только Соединенным Штатам, Китаю, Японии и Германии. В пересчете на душу населения Калифорния может похвастаться второй по величине экономикой в мире.