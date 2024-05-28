У парализованного активиста в СИЗО началось гниение рук

У содержащегося под арестом инвалида первой группы, активиста Фамиля Халилова началось гниение парализованных рук. Об этом Turan сообщила жена активиста Кичикханым Халилова после встречи с ним 28 мая в СИЗО.

Она подчеркнула, что из-за паралича активист нуждается в специальном уходе.

«Когда Фамиль был дома, я часто мыла ему руки, мазала их специальными кремами. Но в следственном изоляторе Фамиль лишен этой возможности. У него начали гнить руки и это подтвердили также тюремные врачи», - продолжила К.Халилова.

Она напомнила, что неделю назад ее муж объявил голодовку требуя освобождения.

«Через два дня Фамиль прекратил голодовку после того, как ему пообещали, что его дело справедливо рассмотрят. Но, если Фамиля в ближайшее время не освободят, то он возобновит голодовку», - сказала К.Халилова.

*Халилов год назад был депортирован в Азербайджан из Швеции. Тем самым, он лишился медицинской помощи и его состояние ухудшилось.

Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.

Халилов был задержан 4 мая. Активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

