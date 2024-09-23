Ни в одном округе результаты не были аннулированы: «Это было прозрачно расследовано». «Это было политическое решение»

21 сентября Конституционный суд Азербайджана подтвердил результаты внеочередных парламентских выборов. Таким образом, вопрос о внеочередных парламентских выборах был закрыт.

В предварительном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, опубликованном 2 сентября, подчеркивалось, что существующие условия не позволяют провести выборы в соответствии с демократическими стандартами. Более того, из некоторых округов поступали жалобы. Хотя результаты были аннулированы в 46 избирательных участках в 21 избирательном округе, это не повлияло на общий результат ни в одном округе. Однако во время предыдущих парламентских выборов Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) аннулировала результаты в четырех округах — 80-м Имишлинско-Бейлаганском, 74-м Лянкяранском сельском, 35-м Хатаинском третьем и 33-м Хатаинском первом избирательных округах — сославшись на нарушения.

Кандидат в депутаты по 97-му округу Тертер-Агдера-Геранбой Шахрияр Маджидзаде заявил, что разница между парламентскими выборами 1 сентября и выборами 2020 года заключается в том, что сейчас вообще не было проведено ни расследований, ни представленных доказательств: «Они аннулировали результаты только по трем избирательным участкам, основываясь на многочисленных фактах, которые мы предоставили, хотя было более 50 фото- и видеодоказательств. Кроме того, ЦИК, похоже, больше была занята защитой окружных избирательных комиссий, чем расследованием вопроса».

По его мнению, есть еще одна проблема, которая обострилась с 2020 года: «Сейчас выявлены факторы, влияющие на волеизъявление избирателей. Применяется открытое насилие. В нескольких округах применяется насилие к кандидатам, наблюдателям и адвокатам. Это говорит о том, что выборы перешли в стадию насилия. Оно усиливается с каждыми выборами».

Однако ЦИК придерживается иной точки зрения. В ответ на жалобы, в комиссии агентству Turan заявили, что выборы прошли в условиях широкой прозрачности и открытости: «В наблюдении за выборами приняли участие 51 иностранная организация и 598 международных наблюдателей из 69 стран, а также представители авторитетных международных СМИ. Местные СМИ также в полной мере участвовали в наблюдении за процессом с начала избирательного марафона до его завершения, без необходимости какой-либо дополнительной регистрации или документирования. Результаты экзит-полов, проведенных тремя специализированными организациями, две из которых сотрудничали с зарубежными партнерами, практически полностью совпали с результатами ЦИК, учитывая погрешность».

Комиссия подчеркнула, что все обращения, полученные после дня голосования, а также информация, полученная из различных источников, были тщательно и прозрачно расследованы с участием соответствующих заинтересованных сторон: «Жалобы были рассмотрены оперативно и в соответствии с законом на публичных заседаниях, и по результатам обширных обсуждений были приняты соответствующие решения. Информация о ходе расследования и рассмотрения жалоб была обнародована путем размещения на веб-сайте комиссии».

ЦИК также заявила, что комиссии 35 избирательных участков, в работе которых были выявлены недостатки, были распущены.

Башир Сулейманлы, глава Института гражданских прав, сказал Радио "Азадлыг", что проблема связана с ненадлежащим и несправедливым расследованием жалоб: «Мы стали свидетелями множества случаев недовольства, касающихся расследования жалоб, поданных в ЦИК и ОИК (окружные избирательные комиссии). Это свидетельствует о том, что жалобы не были расследованы справедливо. Некоторые кандидаты сами заявляли, что жалобы не были расследованы справедливо или факты были проигнорированы».

Эксперт напомнил о высказываниях председателя ЦИК Мазахира Панахова о тщательном расследовании материалов, появляющихся в СМИ и социальных сетях, подчеркнув, что решения принимались лишь по некоторым из них: «Было аннулировано несколько участков по республике, но это не создало никаких правовых оснований для аннулирования результатов по округам».

По его словам, Конституционный суд также опирался на протоколы ЦИК и подтвердил их результаты: «С другой стороны, речь идет не только о расследовании жалоб, но и о политической установке, что результаты по избирательным округам не будут аннулированы. Если посмотреть на предыдущие парламентские выборы, то эти решения часто были политическими, и на этот раз, скорее всего, это было политическое решение».