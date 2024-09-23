  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny23.40 C
  • Вторник, 24 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Ильхам Алив принял вице-премьера правительства Узбекистана

Ильхам Алив принял вице-премьера правительства Узбекистана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алив принял вице-премьера правительства Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял вице-премьера правительства Узбекистана Джамшида Ходжаева.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи было отмечено динамичное развитие двусторонних отношений и взаимное желание работать над инвестиционными проектами. В этой связи Алиев подчеркнул, что созданный совместный инвестиционный фонд уже обеспечен конкретными проектами.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах двустороннего сотрудничества.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей