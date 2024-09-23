Ильхам Алив принял вице-премьера правительства Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял вице-премьера правительства Узбекистана Джамшида Ходжаева.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи было отмечено динамичное развитие двусторонних отношений и взаимное желание работать над инвестиционными проектами. В этой связи Алиев подчеркнул, что созданный совместный инвестиционный фонд уже обеспечен конкретными проектами.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах двустороннего сотрудничества.