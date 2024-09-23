Ильхам Алиев объявил наращивание военной мощи приоритетной задачей Азербайджана

Наращивание военной мощи является приоритетной задачей Азербайджана, заявил сегодня президент Ильхам Алиев выступая на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва.

«Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере».

Другой важной задачей государства Алиев назвал восстановление освобожденных от оккупации территорий.

«Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы», - сказал Алиев.

Ибо, по его мнению, «в Армении поднимают голову реваншистские силы».

«Это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении», - продолжил президент.

Алиев отметил, что на всех военных заводах Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран и география поставок из года в год расширяется.

Алиев также сообщил об укреплении азербайджанской армии на условной границе с Арменией.

«Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поставляют в Армению оружие и боеприпасы», - подчеркнул он.

На его взгляд, «совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению».

При этом он подчеркнул, что Азербайджан продолжит проводить «независимую, принципиальную внешнюю политику.

«Мы никогда и никому ничего плохого не делали, никогда не вмешивались в чьи-либо дела. Но мы всегда преподавали урок тем, кто хотел вмешиваться в наши дела, чтобы они этого не делали», - заявил глава государства.

«На любое желание сотрудничать с нами в двустороннем формате мы откликнемся с двойным желанием. Но если кто-то считает, что может диктовать нам что-то, безосновательно обвинять нас в чем-либо или очернять нас какими-либо средствами, а взамен ожидать нашей дружбы с ними, как ни в чем не бывало, то это ошибочное представление, этого не будет», - отметил президент.

Он обвинил Армению в затягивании переговоров мирному договору.

«С момента отправки нашего первого проекта в Армению по сегодняшний день произошло десять обменов комментариями. По прошествии нескольких месяцев мы, естественно, ждали, что Армения оперативнее и быстрее будет предоставлять нам свои комментарии. Но мы видим, что все происходит с точностью да наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант. Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным».

Глава государства подчеркнул, что «ряд моментов дает основание сказать, что Армения на самом деле не хочет мира, а хочет затянуть время».