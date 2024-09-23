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(9 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев объявил наращивание военной мощи приоритетной задачей Азербайджана

Наращивание военной мощи является приоритетной задачей Азербайджана, заявил сегодня президент Ильхам Алиев выступая на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва.

«Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере».

Другой важной задачей государства Алиев назвал восстановление освобожденных от оккупации территорий.

«Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы», - сказал Алиев.

Ибо, по его мнению, «в Армении поднимают голову реваншистские силы».

«Это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении», - продолжил президент.

Алиев отметил, что на всех военных заводах Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военно-промышленного комплекса в десятки стран и география поставок из года в год расширяется.

Алиев  также сообщил об укреплении азербайджанской армии на условной границе с Арменией.

«Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поставляют в Армению оружие и боеприпасы», - подчеркнул он.

На его взгляд, «совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению».

При этом он подчеркнул, что  Азербайджан продолжит проводить «независимую, принципиальную внешнюю политику.

«Мы никогда и никому ничего плохого не делали, никогда не вмешивались в чьи-либо дела. Но мы всегда преподавали урок тем, кто хотел вмешиваться в наши дела, чтобы они этого не делали», - заявил глава государства.

«На любое желание сотрудничать с нами в двустороннем формате мы откликнемся с двойным желанием. Но если кто-то считает, что может диктовать нам что-то, безосновательно обвинять нас в чем-либо или очернять нас какими-либо средствами, а взамен ожидать нашей дружбы с ними, как ни в чем не бывало, то это ошибочное представление, этого не будет», - отметил президент.

Он обвинил Армению в затягивании переговоров мирному договору.

«С момента отправки нашего первого проекта в Армению по сегодняшний день произошло десять обменов комментариями. По прошествии нескольких месяцев мы, естественно, ждали, что Армения оперативнее и быстрее будет предоставлять нам свои комментарии. Но мы видим, что все происходит с точностью да наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант. Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным».

Глава государства подчеркнул, что «ряд моментов дает основание сказать, что Армения на самом деле не хочет мира, а хочет затянуть время».

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