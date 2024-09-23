Ильхам Алиев освободил от должностей ряд лиц в связи с их депутатской деятельностью

Ильхам Алиев освободил от должностей ряд лиц в связи с их депутатской деятельностью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должностей ряд высокопоставленных чиновников в связи с переходом их на работу в Милли Меджлис.

Так, Али Ахмедов освобожден от должности вице-премьера, Шахин Сеидзаде – начальника историко-архитектурного заповедника «Ичери-Шехер», Асиф Аскеров – главы Исполнительной Власти Насиминского района, Гейдар Асадов – ректора государственной морской академии.

А Полад Бюльбюльоглу отозван с должности посла Азербайджана в РФ.