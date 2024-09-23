Число политзаключенных в Азербайджане достигло 319 – правозащитники

Союз «За свободу политзаключенных в Азербайджане» 23 сентября объявил обновленный список политзаключенных, в который включены 319 лиц.

Список составлен директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

Как сообщил Turan Гасанов, после публикации предыдущего списка из него выбыли два человека из категории «верующие» - Алик Асланов и Эльшан Аббасов.

Вместе с тем, список пополнился 18 новыми политзаключенными.

В частности, в список включены осужденный по делу о наркотиках активист партии Народного фронта Рази Алышов, молодой экономист Фазиль Гасымов, молодые ученые-исследователи Бахруз Самедов и Игбал Абилов, а также бывший дипломат Эмин Ибрагимов. Кроме того, список пополнился еще 13 верующими.

По словам Гасанова, 319 политзаключенных в списке классифицированы по 10 группам.

В частности, появились две новые группы. Так, в группу «Национальные меньшинства» помимо недавно арестованного Игбала Абилова отнесены ранее уже включенные в список по другим категориям еще двое представителей талышского народа – блогер Аслан Гурбанов и Руслан Вахабов. В еще одной новой группе «Антивоенные активисты» - Бахруз Самедов и Эмин Ибрагимов.

В группе "Журналисты и блогеры" 18 человек, "Правозащитники" – 3, «Члены оппозиционных партий и общественных организаций» – 30 человек.

В группах "Депортированные из Германии политэмигранты" – по прежнему 5 человек, «Осужденных по "Тертерскому делу" - 7, «Осужденных по "Гянджинскому делу" – 13 и еще 11 «пожизненно осужденных».

Самой многочисленной остается группы «Верующие», здесь уже 227 политзаключенных.

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.