О погоде 20 февраля
О погоде на 20 февраля
Во вторник в Баку и на Апшероне будет пасмурная погода. К вечеру ожидается дождь. Ветер юго-восточный, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью составит +1+3, днем + 4+7 градусов.
По районам страны осадки в виде снега пройдут в ряде горных районов. Ветер восточный, местами туман.
Температура воздуха ночью в низменности 0+5, днем будет +6+11 градусов. В горах ночью - 5-10 мороза, днем 0-5 ниже нуля.
Общество
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- 20 февраль 2024, 11:28
Недавно распространенное в социальных сетях видео, изображающее жестокую ссору с участием ребенка, вызвало возмущение и вызвало обеспокоенность по поводу распространенности травли и насилия среди подростков в Азербайджане. Министерство внутренних дел начало расследование инцидента, направленное на привлечение виновных к ответственности и обеспечение справедливости для жертвы.
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- 19 февраль 2024, 16:59
С 2023 года Азербайджан борется с непрекращающейся вспышкой кори, вызывающей озабоченность в области общественного здравоохранения, которая привела к летальному исходу среди пострадавших лиц. Последние сообщения указывают на то, что вспышка продолжается, причем о последнем случае было сообщено 15 февраля, что подчеркивает сохраняющиеся проблемы, с которыми сталкиваются органы здравоохранения в стране.
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- 19 февраль 2024, 16:09
19 февраля в 3:30 февраля азербайджанские пограничники отряда «Гейтапа» зафиксировали нарушение границы тремя неизвестными со стороны Ирана. После требований остановиться и стрельбы в воздух, нарушители убежали обратно.
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- 19 февраль 2024, 14:52
Лидирующий мобильный оператор расширяет свою сеть центров обслуживания абонентов в Карабахе ООО «Azercell Telecom» продолжает способствовать реконструкции и восстановлению освобожденных территорий. Компания представляет первый и единственный официальный магазин по оказанию телекоммуникационных услуг в Физули.
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