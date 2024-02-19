О погоде на 20 февраля

Во вторник в Баку и на Апшероне будет пасмурная погода. К вечеру ожидается дождь. Ветер юго-восточный, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью составит +1+3, днем + 4+7 градусов.

По районам страны осадки в виде снега пройдут в ряде горных районов. Ветер восточный, местами туман.

Температура воздуха ночью в низменности 0+5, днем будет +6+11 градусов. В горах ночью - 5-10 мороза, днем 0-5 ниже нуля.