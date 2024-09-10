О погоде в среду
11 сентября в столице сохранится солнечная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, который перейдет в северо-западный.
Днем температура воздуха составит + 28+33°. Влажность днем 45-55%, ночью 80-90%.
По районам осадки пройдут в ряде горных местностей, Утром и вечером туман. Ветер восточный.
В низменности днем температура повысится до +32+37°, в горах +20+25°.
Общество
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- 10 сентябрь 2024, 16:41
После 44-дневной войны 2020 года мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже четыре года. Несмотря на то, что переговоры ведутся раздельно при посредничестве как Евросоюза, так и России, а также напрямую между сторонами, мирное соглашение до сих пор не подписано. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил, что согласовано 80% проекта мирного соглашения.
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- 10 сентябрь 2024, 12:44
При покупке 4G-модема пользователи получат 55Gb интернета в подарок Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», ООО «Azercell Teleсom» выпускает на рынок новое Wi-Fi устройство. В рамках текущей кампании при покупке Wi-Fi модема абоненты получают дата-номер предоплатный системы и интернет-пакет объемом 55Gb, действительный в течение 30 дней. Стоимость модема составляет 159 манатов.
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- 9 сентябрь 2024, 17:11
Австрийский турист Маркус, покинувший азербайджанское село Илису после четырехдневного пребывания в горах Кавказа, отправил хозяину дома, в котором он остановился, свое главное впечатление: сделанную им фотографию мусорной свалки в Илису с коровой, пасущейся среди пластиковых пакетов.
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- 9 сентябрь 2024, 16:55
Сегодня в Баку начал работу форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.
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