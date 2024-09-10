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(3 часа назад)
О погоде в среду

О погоде в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в среду

11 сентября в столице сохранится солнечная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, который перейдет в северо-западный.

Днем температура воздуха составит + 28+33°. Влажность днем 45-55%, ночью 80-90%.

По районам осадки пройдут в ряде горных местностей, Утром и вечером туман. Ветер восточный.

В низменности днем температура повысится до +32+37°, в горах +20+25°.

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