О погоде в субботу

Член "Платформы III Республики" и движения NIDA Араз Алиев обратился в МВД с требованием вернуть, изъятые у него при задержании электронные устройства и личные вещи. Алиев был задержан 23 декабря, а на следующий день арестован в административном порядке на 25 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» и «не подчинении полиции».