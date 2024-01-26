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(1 час назад)
О погоде в субботу

О погоде в субботу

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

О погоде в субботу

27 января в Баку и на Апшероне утром и вечером ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью 0+4, днем будет +6+9 градусов.

По районам страны осадки в виде снега ожидаются в западном регионе и горных областях. Местами туман, ветер западный умеренный. Температура воздуха в низменности ночью до -5 мороза, днем будет +5+10. В горах ночью до – 10 мороза, днем до -5 мороза.

На горных дорогах сохранится гололед.

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