О погоде во вторник

Арзу Саядоглу был задержан 16 января, а 18-го числа он был арестован на 4 месяца, сообщили в понедельник агентству Turan в Сабаильском районном суде Баку. Саядоглу предъявлено обвинение по 182.2.4. (вымогательство, с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана. По этой статье ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет. Следствие ведет Служба государственной безопасности.