О погоде во вторник
В Баку и на Апшероне будет пасмурная погода, ночью и утром слабые осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +1+3, днем +3+5 градусов.
По районам страны местами осадки в виде снега. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью составит от двух градусов мороза до плюс трех. Днем будет +5+9.
В горах ночью -5-10 мороза, днем 0-5. На горных дорогах гололед.
Общество
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- 29 январь 2024, 18:43
Накануне Президент Ильхам Алиев одобрил Кодекс конкуренции Азербайджана, который должен вступить в силу 1 июля 2024 года. Ожидается, что закон, принятый парламентом в декабре прошлого года, введет финансовые санкции за нарушения законодательства о конкуренции.
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- 29 январь 2024, 14:08
Бакинский апелляционный суд 29 января отклонил жалобу арестованной журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на запрет на встречи и телефонные разговоры с членами семьи. Как сообщила Turan адвокат Ровшана Ранммрва, следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовй с близкими может быть использовано, «чтобы помешать разоблачить других лиц, совершивших преступления».
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- 29 январь 2024, 12:57
Арзу Саядоглу был задержан 16 января, а 18-го числа он был арестован на 4 месяца, сообщили в понедельник агентству Turan в Сабаильском районном суде Баку. Саядоглу предъявлено обвинение по 182.2.4. (вымогательство, с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана. По этой статье ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет. Следствие ведет Служба государственной безопасности.
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- 28 январь 2024, 14:36
Общественный активист и блогер Арзу Саядоглу привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.
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