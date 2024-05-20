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(3 часа назад)
О погоде во вторник

О погоде во вторник

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде во вторник

21 мая в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Утром и вечером слабый туман. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем повысится лр +19+24°.

По районам страны  пройдут дожди, местами интенсивные. В высокогорье возможен снег. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности днем составит +20+-25°, в горах ночью от -1 до+3, днем +5+10°.

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