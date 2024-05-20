О погоде во вторник

О погоде во вторник

21 мая в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Утром и вечером слабый туман. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем повысится лр +19+24°.

По районам страны пройдут дожди, местами интенсивные. В высокогорье возможен снег. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности днем составит +20+-25°, в горах ночью от -1 до+3, днем +5+10°.