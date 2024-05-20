О погоде во вторник
21 мая в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Утром и вечером слабый туман. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем повысится лр +19+24°.
По районам страны пройдут дожди, местами интенсивные. В высокогорье возможен снег. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности днем составит +20+-25°, в горах ночью от -1 до+3, днем +5+10°.
Общество
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Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей Азербайджана опубликовал свой ежегодный отчет за 2023 год, который проливает свет на ситуацию с домашним насилием в стране. Хотя в докладе указывается на небольшое сокращение числа зарегистрированных случаев по сравнению с предыдущим годом, сохраняются опасения относительно распространенности и последствий таких инцидентов.
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В связи с началом работ по сносу моста Джаваншир автомобилисты и пассажиры пригородных поездов в Баку готовятся к изменениям в схеме движения, которые начнутся с сегодняшнего дня.
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- 20 май 2024, 14:44
В результате катастрофического поворота событий Иран переживает внезапную потерю президента Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана и нескольких высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета 19 мая. Авиакатастрофа, первоначально приписываемая неблагоприятным погодным условиям, вызвала шок по всей стране и подняла вопросы о безопасности и техническом обслуживании стареющего авиационного парка Ирана.
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- 19 май 2024, 08:46
В Баку мобильные патрули государственной дорожной полиции проводят рейды для привлечения водителей такси к работе на основании соответствующих разрешений, и разъяснений новых правил работы в такси. В рейдах участвует Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) , - сообщает Управление государственной дорожной полиции города Баку. Такие же рейды замечены в г. Сумгайыт.
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