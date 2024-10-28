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(6 часов назад)
О погоде во вторник

О погоде во вторник

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде во вторник

29 октября в столице будет переменчивая погода. Ночью и утром местами возможен дождь. Местами туман. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +8+11°, днем +15+18°. Влажность ночью  70-75%, днем 60-65%.

По регионам страны дожди ночью и утром пройдут в восточной части Азербайджана. Местами туман. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +4+8°, днем +14+19°. В горах ночью – 2+3°, днем +3+8°.

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