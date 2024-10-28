О погоде во вторник
О погоде во вторник
29 октября в столице будет переменчивая погода. Ночью и утром местами возможен дождь. Местами туман. Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +8+11°, днем +15+18°. Влажность ночью 70-75%, днем 60-65%.
По регионам страны дожди ночью и утром пройдут в восточной части Азербайджана. Местами туман. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью +4+8°, днем +14+19°. В горах ночью – 2+3°, днем +3+8°.
Общество
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