Состоится встреча представителей Армении и Азербайджана по вопросу пленных и пропавших без вести - Абазян

В ближайшее время ожидется встреча с азербайджанской стороной по вопросу пленных и пропавших без вести. Об этом 28 октября журналистам в Ереване сообщил директор Службы нацбезопаснсти Армен Абазян.

«Очень возможно, что в ближайшее время состоится такая встреча. Я не буду называть даты, но вполне возможно, что в ближайшее время состоится встреча в составе комиссий», - отметил Абазян.

По его словам точные сроки и место такой встречи пока не согласованы.