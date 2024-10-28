Состоится встреча представителей Армении и Азербайджана по вопросу пленных и пропавших без вести - Абазян
В ближайшее время ожидется встреча с азербайджанской стороной по вопросу пленных и пропавших без вести. Об этом 28 октября журналистам в Ереване сообщил директор Службы нацбезопаснсти Армен Абазян.
«Очень возможно, что в ближайшее время состоится такая встреча. Я не буду называть даты, но вполне возможно, что в ближайшее время состоится встреча в составе комиссий», - отметил Абазян.
По его словам точные сроки и место такой встречи пока не согласованы.
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