Какое влияние окажут результаты выборов в Грузии на регион?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов. «Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это равносильно признанию прихода сюда России, подчинению Грузии России», — заявила она на брифинге 27 октября.

Президент также призвал граждан выйти на митинг 28 октября. «Я хотела бы пригласить всех вас завтра в 19:00 на площадь Руставели, чтобы вместе мы могли заявить миру, что мы не признаем эти выборы, что мы защищаем свое конституционное право», — заявила Зурабишвили.

Отмечается, что президент сделал это заявление после консультаций с основными оппозиционными партиями.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая «Грузинская мечта», которую критики называют пророссийской и даже называют «Русской мечтой», получила 53,9% голосов. В парламент также вошли четыре оппозиционные партии, выступающие за более тесные связи с Западом.

Все эти оппозиционные партии заявили, что не признают результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Две самые популярные партии — Коалиция за перемены и Единое национальное движение — заявили, что откажутся от своих мандатов.

Политический аналитик Ахмед Алили прокомментировал ситуацию в Грузии в программе «Сложный вопрос». По его словам, «Грузинская мечта» ожидала критики независимо от того, как пройдут выборы, сосредоточившись вместо этого на признании результатов выборов со стороны США и ЕС для легитимации процесса. По этой же причине оппозиционный лагерь сосредоточил свою стратегию на поствыборном периоде, поскольку главный вопрос заключается в том, что будет происходить после выборов.

Alili считает, что «Грузинская мечта», получившая, по предварительным данным, от 75 до 80 из 150 парламентских мест, попытается легитимизировать парламент, заручившись поддержкой, в той или иной форме, по крайней мере одной оппозиционной партии. Законодательство Грузии требует наличия в парламенте минимум 100 депутатов; в противном случае результаты выборов считаются недействительными. Поэтому «Грузинская мечта» может попытаться привлечь достаточное количество оппозиционеров, как она делала после предыдущих выборов, чтобы обеспечить свое влияние в парламенте. Вероятность такого сценария высока, учитывая, что соперничество между оппозиционными партиями, возможно, столь же интенсивно, как и между оппозицией и сторонниками «Грузинской мечты».

Обращаясь к феномену Саломе Зурабишвили, Алили отметил, что в настоящее время она выступает объединяющим фактором среди оппозиционных сил. Он также предположил, что Зурабишвили, возможно, решила не помиловать бывшего президента Михаила Саакашвили, чтобы позиционировать себя как лидера оппозиции.

Алили утверждал, что без поддержки США и ЕС у оппозиции нет ресурсов и возможностей, чтобы одержать победу над Иванишвили и «Грузинской мечтой». Он добавил, что хотя политический курс «Грузинской мечты» явно дистанцирует страну от Запада, он ни в коем случае не является антизападным или антиевропейским.