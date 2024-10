Десятки тысяч людей провели в понедельник многочасовую акцию протеста в Тбилиси против фальсификации выборов

Акция организована оппозиционными партиями, не признающими результаты выборов.

Как передает из Тбилиси спецкорр. Turan, Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывала международное сообщество не п&изнавать итоги парламентских выборов в Грузии и расследовать фальсификаци.

Оппозиция потребовала проведения повторных выборов под руководством международной избирательной администрации.

Также все четыре партии подтвердили, что не собираются заходить в парламент и намерены отказаться от мандатов.

Акция прошла без эксцессов.



