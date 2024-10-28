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(6 часов назад)
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  • Десятки тысяч людей провели в понедельник многочасовую акцию протеста в Тбилиси против фальсификации выборов
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Десятки тысяч людей провели в понедельник многочасовую акцию протеста в Тбилиси против фальсификации выборов

Акция организована оппозиционными партиями, не признающими результаты выборов. 

Как передает из Тбилиси спецкорр. Turan, Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывала международное сообщество не п&изнавать итоги парламентских выборов в Грузии и расследовать фальсификаци.
Оппозиция потребовала проведения повторных выборов  под руководством международной избирательной администрации. 

Также все четыре партии подтвердили, что не собираются заходить в парламент и намерены отказаться от мандатов.

Акция прошла без эксцессов.
 

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