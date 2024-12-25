Авиакатастрофа: несчастный случай или саботаж?

Сегодня утром потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

По данным AZAL, на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек.

На борту находились 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, 14 выживших в авиакатастрофе самолета AZAL близ казахстанского города Актау являются гражданами Азербайджана, 10 — России, 2 — Кыргызстана. Гражданство троих выживших не установлено.

Как сообщил представитель Генеральной прокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов на брифинге в связи с крушением самолета AZAL близ Актау, по имеющимся данным, 32 человека живы и получают лечение.

В Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета AZAL близ Актау.

Президент Ильхам Алиев прервал свой визит в Москву, где он принимал участие в саммите СНГ, и вернулся в Азербайджан из-за авиакатастрофы под Актау. Распоряжением президента 26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

На совещании, посвященном авиакатастрофе, президент Ильхам Алиев заявил, что обсудил инцидент с премьер-министром Али Асадовым, и под его руководством была создана комиссия.

«По предоставленной мне информации, самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, из-за ухудшения погодных условий изменил курс и направился в аэропорт Актау, где при посадке и произошла авария. Моменты крушения есть в СМИ и социальных сетях, поэтому все это видят. Однако причины крушения нам неизвестны. Существуют разные версии. Я считаю, что пока рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и, конечно, общественность Азербайджана будет регулярно информироваться как о результатах работы комиссии, так и о ходе уголовного дела», - сказал президент.

Эксперт по безопасности Ильхам Исмаил поделился своими мыслями о крушении самолета в программе «Сложный вопрос». Он заявил, что диверсия маловероятна, и отметил, что отсутствие точной информации вызывает различные вопросы. Комментируя распространяемые в социальных сетях слухи о возможности удара по самолету AZAL украинскими беспилотниками, Исмаил заявил, что это, скорее всего, продукт российской антиукраинской пропаганды.

«У дронов-камикадзе есть конкретные цели. Они используются для нанесения ударов по военным объектам, и гражданские самолеты не являются их целями», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что обнаруженные в фюзеляже самолета отверстия не похожи на повреждения, нанесенные беспилотниками. По его словам, первоочередная задача расследования — установить причину крушения. Затем необходимо установить, было ли принятое пилотами решение правильным.

«Расследование выявит все это после изучения «черного ящика» и допроса выживших пассажиров», — сказал Исмаил, добавив, что взрыв произошел снаружи самолета, а не внутри.

Эксперт также отметил, что в условиях закрытых сухопутных границ нагрузка на AZAL резко возросла, в связи с чем технический осмотр ее парка должен проводиться с особой тщательностью.