Белый дом раскритиковал рождественскую атаку Кремля на Украину и обещает больше оружия Украине

Белый дом раскритиковал рождественскую атаку Кремля на Украину и обещает больше оружия Украине

«Рано утром в Рождество Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам и критически важной энергетической инфраструктуре. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электричеству зимой и поставить под угрозу безопасность его сети», — сказал Байден в своем заявлении.

По словам местных чиновников, один человек погиб в Днепропетровской области погиб и шесть человек получили ранения в Харькове.

«Украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, а США и международное сообщество должны продолжить поддержку Украины до тех пор, пока она не одержит победы над российской агрессией», — отметил Байден.

«За последние месяцы США поставили Украине сотни ракет ПВО, и поставят еще больше. Я поручил Министерству обороны продолжить поставки оружия Украине", - продолжил он.

В свою очередь, спецпредставитель США по Украине в администрации Дональда Трампа также раскритиковал российскую ракетную атаку в Рождество.

"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество", - написал Келлогг в социальных сетях. "Начинать масштабные ракетные и беспилотные атаки в день рождения Господа - неправильно. США решительно настроено принести мир в регион", - добавил он.