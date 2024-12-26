Белый дом раскритиковал рождественскую атаку Кремля на Украину и обещает больше оружия Украине
Белый дом раскритиковал рождественскую атаку Кремля на Украину и обещает больше оружия Украине
«Рано утром в Рождество Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам и критически важной энергетической инфраструктуре. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электричеству зимой и поставить под угрозу безопасность его сети», — сказал Байден в своем заявлении.
По словам местных чиновников, один человек погиб в Днепропетровской области погиб и шесть человек получили ранения в Харькове.
«Украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, а США и международное сообщество должны продолжить поддержку Украины до тех пор, пока она не одержит победы над российской агрессией», — отметил Байден.
«За последние месяцы США поставили Украине сотни ракет ПВО, и поставят еще больше. Я поручил Министерству обороны продолжить поставки оружия Украине", - продолжил он.
В свою очередь, спецпредставитель США по Украине в администрации Дональда Трампа также раскритиковал российскую ракетную атаку в Рождество.
"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество", - написал Келлогг в социальных сетях. "Начинать масштабные ракетные и беспилотные атаки в день рождения Господа - неправильно. США решительно настроено принести мир в регион", - добавил он.
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