В Казахстан направлена правительственная делегация и следственная группа

В связи с крушением в Актау пассажирского самолета AZAL, для расследования причин катастрофы по поручению президента Ильхама Алиева в Казахстан направлена правительственная делегация.

В ее составе министры: цифрового развития и транспорта, чрезвычайных ситуаций, а также заместители генерального прокурора, министра здравоохранения, директора Госагентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других госорганов.

В Казахстан командирована также следственная группа под председательством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова.

По факту в генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст.262.3 (нарушение правил безопасности движения на воздушном транспорте, повлекшее гибель двух и более человек) и 314.3 (халатность, повлекшая гибель 2 и более человек) УК Азербайджана.