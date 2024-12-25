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(9 часов назад)
В Казахстан направлена правительственная делегация и следственная группа

В Казахстан направлена правительственная делегация и следственная группа

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Казахстан направлена правительственная делегация и следственная группа

В связи с крушением в Актау пассажирского самолета  AZAL, для расследования причин катастрофы по поручению президента Ильхама Алиева в Казахстан направлена правительственная делегация.

В ее составе министры: цифрового развития и транспорта,  чрезвычайных ситуаций, а также заместители генерального прокурора, министра здравоохранения,  директора Госагентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других госорганов.

В Казахстан командирована также следственная группа под председательством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова.

По факту в генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст.262.3 (нарушение правил безопасности движения на воздушном транспорте, повлекшее гибель двух и более человек) и 314.3 (халатность, повлекшая гибель 2 и более человек) УК Азербайджана.

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