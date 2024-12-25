В Казахстан направлена правительственная делегация и следственная группа
В Казахстан направлена правительственная делегация и следственная группа
В связи с крушением в Актау пассажирского самолета AZAL, для расследования причин катастрофы по поручению президента Ильхама Алиева в Казахстан направлена правительственная делегация.
В ее составе министры: цифрового развития и транспорта, чрезвычайных ситуаций, а также заместители генерального прокурора, министра здравоохранения, директора Госагентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других госорганов.
В Казахстан командирована также следственная группа под председательством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова.
По факту в генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст.262.3 (нарушение правил безопасности движения на воздушном транспорте, повлекшее гибель двух и более человек) и 314.3 (халатность, повлекшая гибель 2 и более человек) УК Азербайджана.
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- Финансы
- 25 декабрь 2024 13:43
Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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