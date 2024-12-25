Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) -Флот
Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) - Флот
Общая информация
«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) — национальный авиаперевозчик Азербайджана, созданный 7 апреля 1992 года. Штаб-квартира компании находится в Баку, а ее главный хаб — в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. AZAL выполняет регулярные рейсы по более чем 30 направлениям, включая города Европы, СНГ, Ближнего Востока и Северной Америки [1][2][3].
Состав флота
В настоящее время флот AZAL состоит из 21 самолета со средним возрастом около 11 лет. Основные типы самолетов в парке:
|
Модель самолета
|
Количество
|
Пассажировместимость
|
Аэробус А319-100
|
3
|
122
|
Аэробус А320-200
|
8
|
146
|
Боинг 757-200
|
1
|
180
|
Боинг 767-300ER
|
2
|
198
|
Boeing 787-8 Дримлайнер
|
1
|
242
|
Аэробус А340-500
|
2
|
237
Планируется модернизация парка за счет приобретения новых дальнемагистральных самолетов, что позволит AZAL расширить маршрутную сеть и увеличить количество направлений [1][2][3][5].
Безопасность и репутация
AZAL активно поддерживает высокие стандарты безопасности полетов. Авиакомпания является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). В международном рейтинге Skytrax AZAL присвоено четыре звезды, что подтверждает высокий уровень сервиса и безопасности [2][3].
Критерии безопасности
AZAL занимает похвальную позицию в отношении безопасности среди авиакомпаний СНГ. Компания проходит регулярные проверки и сертификации для поддержания высокого уровня доверия среди пассажиров. Примечательно, что безопасность полетов является главным приоритетом для AZAL, что отражено в ее политике и практике [2][3].
Ссылки : [ 1 ] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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[7] https://azal.com.ru/samolety/
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Экономика
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- 25 декабрь 2024, 15:43
Импорт риса в Азербайджан вырос до беспрецедентных объемов в период с января по ноябрь 2024 года, что отражает как возросший спрос, так и рост мировых цен на продовольствие. За этот период страна импортировала 60 400 тонн риса, что на 18,6% больше по объему и на 35,3% больше по стоимости по сравнению с тем же периодом 2023 года.
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- 25 декабрь 2024, 15:34
Более 17 750 договоров страхования жизни и 40 661 договоров страхования имущества были подписаны через Фонд ипотечного кредитования и гарантий по кредитам (İKZF) Азербайджана в период с 2022 по 2024 год, что отражает растущую роль Фонда в укреплении рынков жилищного финансирования и страхования. Эти цифры были раскрыты Расимом Абдуллаевым, директором департамента ипотечного кредитования İKZF, в ходе семинара «Инструменты поддержки жилищного финансирования и предпринимательства».
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- 25 декабрь 2024, 15:12
По данным Бакинского городского статистического управления, за первые одиннадцать месяцев 2024 года объем платных услуг, оказанных населению Баку, достиг 6,94 млрд манатов, что в реальном выражении на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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- 25 декабрь 2024, 15:06
По данным Бакинского городского статистического управления, в столице Азербайджана Баку в период с января по ноябрь 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 5% в годовом исчислении и достиг 31,6 млрд манатов. Рост отражает устойчивое восстановление экономики и потребительскую уверенность на фоне более широкой стабильности рынка.
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