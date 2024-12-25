Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) - Флот

Общая информация

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) — национальный авиаперевозчик Азербайджана, созданный 7 апреля 1992 года. Штаб-квартира компании находится в Баку, а ее главный хаб — в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. AZAL выполняет регулярные рейсы по более чем 30 направлениям, включая города Европы, СНГ, Ближнего Востока и Северной Америки [1][2][3].

Состав флота

В настоящее время флот AZAL состоит из 21 самолета со средним возрастом около 11 лет. Основные типы самолетов в парке:

Модель самолета Количество Пассажировместимость Аэробус А319-100 3 122 Аэробус А320-200 8 146 Боинг 757-200 1 180 Боинг 767-300ER 2 198 Boeing 787-8 Дримлайнер 1 242 Аэробус А340-500 2 237

Планируется модернизация парка за счет приобретения новых дальнемагистральных самолетов, что позволит AZAL расширить маршрутную сеть и увеличить количество направлений [1][2][3][5].

Безопасность и репутация

AZAL активно поддерживает высокие стандарты безопасности полетов. Авиакомпания является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). В международном рейтинге Skytrax AZAL присвоено четыре звезды, что подтверждает высокий уровень сервиса и безопасности [2][3].

Критерии безопасности

AZAL занимает похвальную позицию в отношении безопасности среди авиакомпаний СНГ. Компания проходит регулярные проверки и сертификации для поддержания высокого уровня доверия среди пассажиров. Примечательно, что безопасность полетов является главным приоритетом для AZAL, что отражено в ее политике и практике [2][3].

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