Иностранные посольства выражают соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Посольства США, Великобритании, Франции и Израиля соболезнуют в связи с крушением самолета AZAL.

“Посольство США выражает глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней авиакатастрофы в Казахстане, а также их семьям и близким. Мы готовы оказать содействие Азербайджану в его реагировании на эту трагедию”, - сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.

Посол Великобритании Фергюс Олд написал в соцсети X: “Глубоко опечален сообщениями о крушении самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Казахстане. Мои мысли со всеми, кого коснулся этот трагический инцидент. Правительство находится в контакте с властями”.

«Посольство Франции выражает глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших в результате катастрофы самолета "Азербайджанские авиалинии", произошедшей сегодня под Актау, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

«Потрясены и глубоко опечалены известием о сегодняшней катастрофе самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Мы молимся за выздоровление выживших. От имени народа Израиля выражаем наши искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Посольство Израиля находится на связи с соответствующими органами, и мы готовы оказать любую необходимую помощь. Пусть души жертв упокоятся с миром», - говорится в сообщении посольства Израиля.

Также поступают соболезнования от глав иностранных государств и различных организаций.