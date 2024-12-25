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(9 часов назад)
Ильхам Алиев прервал визит в Москву и создал комиссию для расследования крушения самолета AZAL

Ильхам Алиев прервал визит в Москву и создал комиссию для расследования крушения самолета AZAL

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев прервал визит в Москву и создал комиссию для расследования крушения самолета AZAL

Президент Ильхам Алиев прервал свой визит в Москву, где он принимал участие в саммите СНГ, из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL.

Указом президента создана государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы во главе с премьер-министром Али Асадовым.

В состав комиссии вошли:

  • Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра
  • Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта
  • Самир Рзаев – президент АЗАЛ
  • Джейхун Байрамов – министр иностранных дел
  • Кямран Алиев – Генеральный прокурор
  • Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел
  • Али Нагиев – директор Службы государственной безопасности
  • Кемаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям
  • Теймур Мусаев – министр здравоохранения
  • Сахиль Бабаев — министр труда и социальной защиты населения
  • Ариф Мамедов – директор Государственного агентства гражданской авиации

Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

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