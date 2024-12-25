Ильхам Алиев прервал визит в Москву и создал комиссию для расследования крушения самолета AZAL
Ильхам Алиев прервал визит в Москву и создал комиссию для расследования крушения самолета AZAL
Президент Ильхам Алиев прервал свой визит в Москву, где он принимал участие в саммите СНГ, из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL.
Указом президента создана государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы во главе с премьер-министром Али Асадовым.
В состав комиссии вошли:
- Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра
- Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта
- Самир Рзаев – президент АЗАЛ
- Джейхун Байрамов – министр иностранных дел
- Кямран Алиев – Генеральный прокурор
- Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел
- Али Нагиев – директор Службы государственной безопасности
- Кемаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям
- Теймур Мусаев – министр здравоохранения
- Сахиль Бабаев — министр труда и социальной защиты населения
- Ариф Мамедов – директор Государственного агентства гражданской авиации
Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
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- Политика
- 25 декабрь 2024 13:31
Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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