Безопасность полетов: взгляд на историю трагедий AZAL

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL), флагманский авиаперевозчик страны, сыграл ключевую роль в соединении страны с миром. Однако его история омрачена серией трагических инцидентов, которые подчеркивают сложности и проблемы поддержания безопасности полетов в быстро модернизирующейся отрасли.

Мрачная хронология аварий

Нахчыванская трагедия: 5 декабря 1995 г.

Самолет Ту-134Б-3, следовавший из Нахчывана в Баку, потерпел катастрофу из-за отказа двигателя и ошибки экипажа. Совершив вынужденную посадку на вспаханном поле, самолет столкнулся с линиями электропередач и загорелся. Из 82 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, 52 погибли. Эта катастрофа стала мрачным напоминанием об эксплуатационных и технических рисках, с которыми сталкивались авиакомпании в бурную постсоветскую эпоху.

Тренировки пошли наперекосяк в Гяндже: 15 мая 1997 г.

Самолет Як-40, выполнявший обычный учебный полет, вошел в крутое пике и разбился. Погибли все шесть членов экипажа. Этот инцидент еще раз подчеркнул риски при обучении пилотов и важность обучения на тренажерах для минимизации рисков.

Катастрофа на Каспийском море: 2005 г.

Самолет Ан-140, следовавший из Баку в Актау, упал в Каспийское море после того, как экипаж потерял пространственную ориентацию в плохих погодных условиях. Все 23 пассажира и члена экипажа погибли. Этот инцидент подчеркнул необходимость лучшей подготовки пилотов в сложных погодных условиях и использования современных навигационных систем.

Инцидент с Embraer 190: 25 декабря 2024 г.

Совсем недавно самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау (Казахстан) после столкновения со стаей птиц. Несмотря на старания пилотов восстановить контроль, удар серьезно повредил двигатели, что привело к аварийной посадке. Из 67 пассажиров и членов экипажа на борту выжили 28, многие получили серьезные травмы. Эта трагедия подчеркивает растущие риски, связанные со столкновениями с птицами, особенно в регионах с высокой активностью перелетных птиц.

Уроки безопасности и устойчивости

История аварий AZAL указывает на необходимость постоянного улучшения эксплуатационной безопасности. Хотя каждая трагедия приносит свои собственные уроки, эксперты говорят, что есть возможности для улучшения подготовки пилотов, протоколов технического обслуживания и инвестиций в современные технологии.

«Безопасность полетов — это движущаяся цель», — говорит Эльвин Мамедов, авиационный аналитик из Баку. «Эти инциденты — яркое напоминание о том, почему строгий надзор и соблюдение международных стандартов безопасности не подлежат обсуждению».

В последние годы AZAL добился значительных успехов в модернизации своего флота и инвестировании в меры безопасности. Перевозчик также сотрудничал с международными авиационными организациями для улучшения своих стандартов. Тем не менее, крушение Embraer 190 подняло новые вопросы о том, достаточно ли сделано для устранения системных уязвимостей.

Для страны, стремящейся утвердиться в качестве регионального транспортного узла, ставки высоки. С ростом роли Азербайджана в трансконтинентальной торговле и туризме способность AZAL обеспечивать безопасность пассажиров имеет решающее значение для его репутации и будущего роста.