Странности и вопросы в связи с крушением самолета AZAL
Странности и вопросы в связи с крушением самолета AZAL (Видео)
Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
Flightradar24 утверждает, что самолет AZAL “подвергся глушению и спуфингу GPS вблизи города Грозный». То есть навигационные системы подверглись электронной атаке.
Полет, который должен был длиться менее часа, продлился 2 часа 33 минуты. Высота полета колебалась 74 минуты перед крушением вблизи аэропорта Актау, в 433 км от первоначального пункта назначения. Чем можно объяснить все эти странности пока не ясно.
В тоже время, известно, что рано утром территория Чечни и соседней Осетии подверглась атаке дронов, которые сбивались противовоздушной обороной.
Еще больше вопросов возникло после осмотра обломков самолета на земле. На кадрах видны многочисленные отверстия на борту самолета и его хвостовой части. Такие повреждения возникают при обстреле воздушных целей. Боеголовка ракеты «земля-воздух» содержит в себе высокоэнергетические вещества, которые взрываются при детонации. Металлические осколки обшивки ракеты служат в качестве убойной силы.
Однозначно утверждать, что именно это стало причиной падения самолета AZAL нельзя, ибо после разворота от Грозного воздушное судно еще полтора часа находилось в воздухе.
Глава государства Ильхам Алиев, выступая перед членами госкомиссии заявил: «В СМИ и соцсетях есть моменты авиакатастрофы, поэтому каждый может это увидеть. Однако причина крушения нам неизвестна. Есть разные версии, считают, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован».
*Flightradar24 - популярный сервис выдает информацию о рейсах, пунктах отправления и назначения, номерах рейсов, типах самолетов, позициях, высотах, направлениях и скоростях. Свои данные сервис получает из нескольких источников, включая данные со спутников.
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