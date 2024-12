AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı qəribəliklər və suallar (Video)

Flightradar24- təyyarələrin uçuşları haqqında real vaxt rejimində məlumat verən İsveç İnternet- xidməti bu gün Aktauda AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması barədə məlumat dərc edib.

Flightradar24 bildirir ki, AZAL-ın təyyarəsi "Qroznı şəhəri yaxınlığında GPS spufinqə məruz qalıb". Yəni, naviqasiya sistemləri elektron hücuma məruz qalıb.

Bir saatdan az olan uçuş 2 saat 33 dəqiqə davam edib. Uçuşun hündürlüyü Aktau hava limanı yaxınlığında qəzadan əvvəl, ilkin təyinat məntəqəsindən 433 kilometr məsafədə 74 dəqiqə dəyişib. Bütün bu qəribəlikləri nə ilə izah etmək olar, hələlik aydın deyil.

Eyni zamanda, məlumdur ki, səhər tezdən Çeçenistan və Osetiya əraziləri dronların hücumuna məruz qalıb, dronlar hava hücumundan müdafiə tərəfindən vurulub.

Təyyarənin yerdəki qalıqlarına baxışdan sonra daha çox sual ortaya çıxıb. Kadrlarda təyyarənin göyərtəsində və quyruq hissəsində çoxsaylı dəliklər görünür. Bu cür ziyan hava hədəflərinin atəşə tutulması zamanı baş verir. "Yer-hava" raketinin döyüş başlığı detonasiya zamanı partlayan yüksək enerjili maddələr ehtiva edir ki. Raket üzlüyünün metal qırıntıları öldürücü qüvvə kimi xidmət edir.

AZAL-ın təyyarəsinin düşməsinə məhz bunu səbəb olduğunu birmənalı şəkildə demək olmaz, çünki Qroznıdan döndükdən sonra hava gəmisi bir saat yarım havada olub.

Dövlət başçısı İlham əliyev Dövlət Komissiyasının üzvləri qarşısında çıxış edərək deyib: "KİV və sosial şəbəkələrdə təyyarə qəzası ilə bağlı məqamlar var, ona görə də hər kəs bunu görə bilər. Ancaq qəzanın səbəbi bizə məlum deyil. Müxtəlif versiyalar var, hesab edirlər ki, bu barədə danışmaq hələ tezdir. Məsələ tam araşdırılmalıdır".

*Flightradar24 populyar xidmət reyslər, gediş və təyinat yerləri, uçuşların nömrələri, təyyarələrin növləri, mövqelər, yüksəkliklər, istiqamətlər və sürət barədə məlumat verir. Xidmət öz məlumatlarını peyklər dö daxil olmaqla, bir neçə mənbədən alır.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video