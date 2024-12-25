Бывший банкир пожаловался на отсутствие медпомощи в тюрьме

Бывший глава ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) Джахангир Гаджиев жалуется на то, что в колонии № 13 несмотря на ухудшение состояния здоровья ему не была оказана медицинская помощь.

«У Джахангира Гаджиева хроническая болезнь - синдром Хашимито (болезнь щитовидной железы). У него усилились головокружения, немеет левая рука, одышка, нехватка кислорода в головном мозге, кровяное давление нестабильно. Для лечения необходимо квалифицированное медицинское обследование. Несмотря на наши многочисленные обращения, Джахангира Гаджиева не переводят в госпиталь и не обследуют в самой колонии», - сказал адвокат Фахраддин Мехтиев.

По его словам, Гаджиев продолжает принимать лекарства, которые ранее ему были назначены. Однако нужен новый курс в соответствии с его сегодняшним состоянием, считает Мехтиев.

В Пенитенциарной службе получить комментарий не удалось.

*Бывший председатель правления ОАО МБА Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 г. В октябре 2016 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Позже наказание было увеличено еще на 1,5 года.

Гаджиев обвиняется в присвоении растрате денежных сумм в размере до 4 млрд. манатов. Однако его адвокаты заявили, что эти обвинения не были подкреплены достоверными доказательствами.