AZAL приостанавил полеты в Грозный и Махачкалу

AZAL приостанавил полеты в Грозный и Махачкалу

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановили полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения в Актау самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

До завершения расследования причин крушения самолета, рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостанавливаются, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы по другим направлениям выполняются в штатном режиме по расписанию, далее сказано в пресс-релизе.