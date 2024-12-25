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(9 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

AZAL приостанавил полеты в Грозный и Махачкалу

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановили полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения в Актау самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

До завершения расследования причин крушения самолета, рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостанавливаются, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы по другим направлениям выполняются в штатном режиме по расписанию, далее сказано в пресс-релизе.

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