AZAL приостанавил полеты в Грозный и Махачкалу
«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановили полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения в Актау самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
До завершения расследования причин крушения самолета, рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостанавливаются, говорится в сообщении авиакомпании.
Рейсы по другим направлениям выполняются в штатном режиме по расписанию, далее сказано в пресс-релизе.
Общество
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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- 25 декабрь 2024, 17:32
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