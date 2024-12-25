Посол Казахстана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау и заявил солидарности с Азербайджаном

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».

В ответ на инцидент президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал правительственную комиссию, которой поручено расследование причин крушения и координация немедленной помощи. Соответствующие органы Казахстана и Азербайджана сотрудничают для реализации необходимых мер, в то время как казахстанские медицинские учреждения продолжают оказывать помощь пострадавшим. Жители Актау активно участвовали в усилиях по оказанию помощи, в том числе сдавая кровь для пострадавших.

Трагедия вызвала волну солидарности: казахстанцы возложили цветы к посольству и генеральному консульству Азербайджана. В Баку флаг у посольства Казахстана был приспущен в знак траура.

Посол Байель подчеркнул связь между двумя странами, заявив: «Я уверен, что Казахстан и Азербайджан преодолеют это испытание в духе братства и взаимной поддержки. Мы вместе».