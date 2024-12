Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек, а не 32 (Видео) (обновлено)

Число погибших при крушении самолета AZAL 25 декабря в Актау составило до 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Тела большинства погибших обгорели и неузнаваемы. Будет проведена процедура опознания.

При крушении самолета выжили 29 человек, а не 32, как ранее сообщила казахстанская Генпрокуратура.

Пострадавшие находятся в больнице, среди них три ребенка.

Состояние 11 пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, остальных — средней степени тяжести. Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания, отметил вице-премьер.



* * *

По последним данным, при крушении самолета AZAL выжили 32 человека. Об этом заявил на брифинге сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.

По его словам, проверяются все версии.

* * *

По последним данным МЧС Казахстана, в катастрофе выжило 28 человек, из них 22 доставлены в больницу.

Среди пассажиров самолета было 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана и 16 -России. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.

По данным пресс-службы аэропорта Грозного, самолет изменил курс из-за сильного тумана в Грозном и был перенаправлен в другой аэропорт.

* * *

По данным с экрана локаторов, самолет запросил аварийную посадку над морем и изменил курс на ближайший аэродром в Актау.

Судя по маршруту движения самолета на экране локатора, он сделал круг и упал прямо на берегу моря.

По опубликованному списку пассажиров, в самолете находились граждане Азербайджана, РФ (Чечни) и ряд других стран.

По данным Минздрава Казахстана, 14 человек госпитализированы с различными травмами.

На борту находилось 67 человек (5 членов экипажа). На видео с места крушения видны тела нескольких погибших.

* * *

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.

Согласно сообщению, Kazinform, на место крушения прибыло 11 единиц техники для тушения пожара. По предварительным данным,

данные о пострадавших уточняются. По предварительной информации, есть выжившие, сообщает Kazinform.

По данным AZAL, самолет столкнулся со стаей птиц , что и стало причиной аварии. На борту находились более 60 человек. Сообщается также, что самолет выполнял рейс Баку-Грозный. Почему он оказался на территории Казахстана, не сообщается.

На видео с места крушения видно, как самолет резко идет на понижение и врезается в землю задней частью. После чего начинается пожар.

По данным AZAL, катастрофа произошла в 3 км от Актау.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video