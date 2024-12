Aktauda qəzaya uğrayan təyyarədə sağ qalanların sayı 32 yox, 29 nəfər olub (Video) (yeniləndi)

Dekabrın 25-də Aktauda AZAL-a məxsus təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 38 nəfər təşkil edib, bunu Qazaxıstan baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayev bildirib.

Ölənlərin əksəriyyətinin cəsədləri yanmış və tanınmaz vəziyyətdədir və identifikasiya proseduru keçiriləcək.

Qazaxıstan Baş Prokurorluğunun əvvəl bildirdiyi kimi, qəzada 32 yox, 29 nəfər sağ qalıb.

Zərərçəkənlər, o cümlədən üç uşaq xəstəxanadadır.

Zərərçəkmişlərdən 11 nəfərin vəziyyəti stabil ağır, digərlərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Baş nazirin müavini qeyd edib ki, qurbanlardan birinin şəxsiyyəti hələ müəyyən edilməyib.

* * *

Son məlumatlara görə, AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması zamanı 32 nəfər sağ qalıb. Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Kənan Zeynalov brifinqdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, bütün versiyalar yoxlanılır.

* * *

azaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son məlumatına görə, təyyarə qəzasında 28 nəfər sağ qalıb, onlardan 22-si xəstəxanaya çatdırılıb.

Təyyarədə olan sərnişinlər arasında 37 Azərbaycan, 6 Qazaxıstan, 3 Qırğızıstan və 16 Rusiya vətəndaşı olub. Bu barədə Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.

Qroznı hava limanının mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Qroznıda qatı duman səbəbindən təyyarə marşrutunu dəyişib və başqa hava limanına yönləndirilib.

* * *

Lokatorun məlumatına görə, təyyarə dəniz üzərində təcili eniş xahiş edib və istiqamətini Aktaudakı aerodrom istiqamətində dəyişib.

Təyyarənin lokator ekranındakı marşrutuna əsasən, o dövrə vuraraq dəniz sahilində düşüb.

Sərnişinlərin siyahısına əsasən, təyyarədə Azərbaycan, Rusiya Federasiyası (Çeçenistan) və bir sıra digər ölkələrin vətəndaşları olub.

Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, 14 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Təyyarədə 67 nəfər (5 ekipaj üzvü) olub. Qəza yerindən çəkilmiş videoda bir neçə ölənin cəsədi görünür.

* * *

Dekabrın 25-də səhər tezdən Aktau şəhəri yaxınlığında Azərbaycanın AZAL aviaşirkətinin “Embraer 190” təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

“Kazinform”un məlumatına görə, ilkin məlumatlara görə, zərərçəkənlərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Ilkin məlumata görə, sağ qalanlar var.

AZAL-ın məlumatına görə, təyyarənin quş sürüsü ilə toqquşması qəzaya səbəb olub. Təyyarədə 60-dan çox insan olub. Təyyarənin Bakı-Qroznı reysi ilə getdiyi də bildirilir. Onun niyə Qazaxıstan ərazisinə düşdüyü barədə məlumat verilmir.

Qəza yerindən çəkilmiş videoda təyyarənin kəskin şəkildə endiyi və arxası ilə yerə çırpıldığı görünür. Daha sonra yanğın başlayır.

AZAL-ın məlumatına görə, təbii fəlakət Aktaudan 3 km aralıda baş verib.

