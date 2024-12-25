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(9 часов назад)
Погода в четверг

Погода в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в четверг

26 декабря в столице и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Поздно вечером местами возможен дождь. Ветер северо-западный, который перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха ночью +4+7°, днем +8+10°. Влажность 75-85%.

По стране также осадков не ожидается, в ряде горных районов возможен дождь. Местами туман, ветер западный. В низменности ночью от – 1 до+4°, днем + 7+11°. В горах ночью до - 5° мороза, днем +3+7°.

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