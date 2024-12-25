  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear7.10 C
  • Четверг, 26 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
  • Главная страница
  • Политика
  • Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования  катастрофы
Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования  катастрофы

Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования  катастрофы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования  катастрофы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник внезапно вернулся в Баку после того, как ему сообщили о крушении самолета азербайджанского рейса недалеко от Актау, Казахстан, по пути на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

После приземления в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президент Алиев созвал экстренное совещание для решения кризиса. По итогам совещания президент издал указ о создании государственной комиссии для расследования причин крушения. Комиссии поручено установить причину аварии и обеспечить принятие соответствующих мер.

«Это трагический инцидент, и государство обеспечит тщательное расследование для установления ответственности и предотвращения подобных случаев», — заявил президент Алиев в ходе встречи, согласно заявлению, опубликованному его офисом.

Администрация президента также выразила соболезнования семьям погибших, пообещав полную поддержку в это трудное время.

Авиакомпаниям «Азербайджанские авиалинии» и авиационным властям Казахстана было поручено в полной мере сотрудничать со следственной группой. Дальнейшие обновления ожидаются по мере продвижения расследования.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей