Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования катастрофы

Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования катастрофы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник внезапно вернулся в Баку после того, как ему сообщили о крушении самолета азербайджанского рейса недалеко от Актау, Казахстан, по пути на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

После приземления в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президент Алиев созвал экстренное совещание для решения кризиса. По итогам совещания президент издал указ о создании государственной комиссии для расследования причин крушения. Комиссии поручено установить причину аварии и обеспечить принятие соответствующих мер.

«Это трагический инцидент, и государство обеспечит тщательное расследование для установления ответственности и предотвращения подобных случаев», — заявил президент Алиев в ходе встречи, согласно заявлению, опубликованному его офисом.

Администрация президента также выразила соболезнования семьям погибших, пообещав полную поддержку в это трудное время.

Авиакомпаниям «Азербайджанские авиалинии» и авиационным властям Казахстана было поручено в полной мере сотрудничать со следственной группой. Дальнейшие обновления ожидаются по мере продвижения расследования.