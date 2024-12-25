Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования катастрофы
Президент Азербайджана провел совещание в связи с крушением самолета и создал госкомиссию для расследования катастрофы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник внезапно вернулся в Баку после того, как ему сообщили о крушении самолета азербайджанского рейса недалеко от Актау, Казахстан, по пути на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.
После приземления в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президент Алиев созвал экстренное совещание для решения кризиса. По итогам совещания президент издал указ о создании государственной комиссии для расследования причин крушения. Комиссии поручено установить причину аварии и обеспечить принятие соответствующих мер.
«Это трагический инцидент, и государство обеспечит тщательное расследование для установления ответственности и предотвращения подобных случаев», — заявил президент Алиев в ходе встречи, согласно заявлению, опубликованному его офисом.
Администрация президента также выразила соболезнования семьям погибших, пообещав полную поддержку в это трудное время.
Авиакомпаниям «Азербайджанские авиалинии» и авиационным властям Казахстана было поручено в полной мере сотрудничать со следственной группой. Дальнейшие обновления ожидаются по мере продвижения расследования.
Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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