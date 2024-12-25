Казахстан сообщил имена выживших в авиакатастрофе
Казахстан сообщил имена выживших в авиакатастрофе
Агентство Tengrinews со ссылкой на свои источники обнародовало список выживших в авиакатастрофе пассажиров:
- Асанов Ринат, 03.11.2004 г.р., гражданство: Кыргызстан.
- Османов Т., 20.08.1998 г.р., гражданство: Кыргызстан.
- Джумалиев Е., 04.07.1988 г.р., гражданство: Россия.
- Евстегнеева К., 30.07.1990 г.р., гражданство: Россия.
- Байрамзара А., 28.03.2004 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Алиев З., 05.06.1998 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Жалелов Н., 01.09.1992 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Мамедов З., 17.08.1988 г.р., гражданство: Россия.
- Сираков Н., 17.03.1953 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Арысбаева М., 06.02.1980 г.р., гражданство: Россия.
- Асадов С., 15.08.1967 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Бисекеева Д., 1970 г.р., гражданство: Россия.
- Караев Н., 07.06.1988 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Сейдахматова М., 1975 г.р., гражданство: Россия.
- Кадиров Г., 28.05.1978 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Разимли А., 20.09.1999 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Эдиев У., 15.09.1969 г.р., гражданство: Россия.
- Азой (фамилия неизвества), гражданство: Россия.
- Джапаров Т., 26.04.1992 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Дережиев Т., 09.01.1959 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Дирбисиков С., 30.12.1986 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Папахов С., 30.10.1976 г.р., гражданство: Россия.
- Кафа Ш., 26.01.1981 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Неизвестная Лейла, 1996 г.р., гражданство: Азербайджан.
- Рахимов С., 30.10.1976 г.р., гражданство: Россия.
- Неизвестная женщина, около 32 лет, гражданство: неизвестно.
- Арсбаева М. (ребенок), 13.08.2013 г.р., проживает в Германии, гражданство: неизвестно.
- Джерова С.Х. (ребенок), 22.01.2008 г.р., гражданство: Азербайджан.
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- Финансы
- 25 декабрь 2024 13:43
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Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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