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(9 часов назад)
Казахстан сообщил имена выживших в авиакатастрофе

Казахстан сообщил имена выживших в авиакатастрофе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Казахстан сообщил имена выживших в авиакатастрофе

Агентство Tengrinews со ссылкой на свои источники обнародовало список выживших в авиакатастрофе пассажиров:

  1. Асанов Ринат, 03.11.2004 г.р., гражданство: Кыргызстан.
  2. Османов Т., 20.08.1998 г.р., гражданство: Кыргызстан.
  3. Джумалиев Е., 04.07.1988 г.р., гражданство: Россия.
  4. Евстегнеева К., 30.07.1990 г.р., гражданство: Россия.
  5. Байрамзара А., 28.03.2004 г.р., гражданство: Азербайджан.
  6. Алиев З., 05.06.1998 г.р., гражданство: Азербайджан.
  7. Жалелов Н., 01.09.1992 г.р., гражданство: Азербайджан.
  8. Мамедов З., 17.08.1988 г.р., гражданство: Россия.
  9. Сираков Н., 17.03.1953 г.р., гражданство: Азербайджан.
  10. Арысбаева М., 06.02.1980 г.р., гражданство: Россия.
  11. Асадов С., 15.08.1967 г.р., гражданство: Азербайджан.
  12. Бисекеева Д., 1970 г.р., гражданство: Россия.
  13. Караев Н., 07.06.1988 г.р., гражданство: Азербайджан.
  14. Сейдахматова М., 1975 г.р., гражданство: Россия.
  15. Кадиров Г., 28.05.1978 г.р., гражданство: Азербайджан.
  16. Разимли А., 20.09.1999 г.р., гражданство: Азербайджан.
  17. Эдиев У., 15.09.1969 г.р., гражданство: Россия.
  18. Азой (фамилия неизвества), гражданство: Россия.
  19. Джапаров Т., 26.04.1992 г.р., гражданство: Азербайджан.
  20. Дережиев Т., 09.01.1959 г.р., гражданство: Азербайджан.
  21. Дирбисиков С., 30.12.1986 г.р., гражданство: Азербайджан.
  22. Папахов С., 30.10.1976 г.р., гражданство: Россия.
  23. Кафа Ш., 26.01.1981 г.р., гражданство: Азербайджан.
  24. Неизвестная Лейла, 1996 г.р., гражданство: Азербайджан.
  25. Рахимов С., 30.10.1976 г.р., гражданство: Россия.
  26. Неизвестная женщина, около 32 лет, гражданство: неизвестно.
  27. Арсбаева М. (ребенок), 13.08.2013 г.р., проживает в Германии, гражданство: неизвестно.
  28. Джерова С.Х. (ребенок), 22.01.2008 г.р., гражданство: Азербайджан.

 

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