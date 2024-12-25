Казахстан сообщил имена выживших в авиакатастрофе

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».