Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших пассажиров AZAL
Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших пассажиров AZAL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших в сегодняшней авиакатастрофе AZAL.
“Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе рейса Баку-Грозный.
Трагедия, постигшая людей, живущих своей повседневной жизнью, не может не вызывать скорби”, - написал он на своей странице в Facebook.
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- Экономика
- 25 декабрь 2024 14:18
Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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