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(9 часов назад)
Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших пассажиров AZAL

Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших пассажиров AZAL

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших пассажиров AZAL

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших в сегодняшней авиакатастрофе AZAL.

“Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе рейса Баку-Грозный.

Трагедия, постигшая людей, живущих своей повседневной жизнью, не может не вызывать скорби”, - написал он на своей странице в Facebook.

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