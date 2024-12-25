Азиз Оруджев
Суд не освободил Азиза Оруджева
В Сабаиьском районном суде Баку сегодня под председательством судьи Гюнель Самедовой состоялось подготовительное заседание по делу руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева.
Защита просила суд прекратить уголовное дело в виду отсутствия состава преступления в действиях Оруджева, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.
Другой адвокат Бахруз Байрамов просил суд в случае неудовлетворения первого ходатайства, хотя бы изменить меру пресечения Оруджеву на домашний арест.
Однако оба ходатайства были отклонены.
Судебные слушания назначены на 8 января.
Дело в отношении другого сотрудника Kanal-13 Шамо Эминова выделено в отдельное производство.
Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года по обвинению в самовольном строительстве. Позже ему предъявили обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.
Однако по итогам предварительного следствия обвинения в контрабанде было снято.
Дело было передано в суд только по ст. 188.2 (Самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды) УК. Оруджев отвергает обвинения. Правозащитники признали его политзаключенным.
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