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(9 часов назад)
Азиз Оруджев

Азиз Оруджев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд  не освободил  Азиза Оруджева

В Сабаиьском районном суде Баку  сегодня под председательством судьи Гюнель Самедовой состоялось подготовительное заседание по делу руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева.

Защита просила суд прекратить уголовное дело в виду отсутствия состава преступления в действиях Оруджева, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.

Другой адвокат Бахруз Байрамов просил суд в случае неудовлетворения первого ходатайства, хотя бы изменить меру пресечения Оруджеву на домашний арест.

Однако оба ходатайства были отклонены.

Судебные слушания назначены на 8 января.

Дело в отношении другого сотрудника Kanal-13 Шамо Эминова выделено в отдельное производство.

Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года по обвинению в самовольном строительстве.   Позже ему предъявили обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.

Однако по итогам предварительного следствия обвинения в контрабанде было снято.

Дело было передано в суд  только по ст. 188.2 (Самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды) УК. Оруджев отвергает обвинения. Правозащитники признали его политзаключенным.

 

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