Рассчитана ли внутренняя политика на отношения с Западом?

Недавние аресты, послания Западу президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью российским СМИ, резолюция Европейского парламента о репрессиях против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане, а также призывы к санкциям обсудил заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана Сеймур Хази в программе «Сложный вопрос».

По словам Хази, политика, проводимая властями Азербайджана в течение последнего года и двух месяцев, по-видимому, направлена ​​на обострение отношений с миром. За исключением таких стран, как Россия, Китай и Иран, отношения с демократическим миром выглядят далеко не многообещающими. Короче говоря, проводимая до сих пор политика находится на грани краха.

«В ходе мирных переговоров с Арменией правительство Азербайджана отказалось от ранее декларируемой сбалансированной (равноудаленной от России и Запада) внешней политики и сформировало новую внешнюю политику, ориентированную на Россию. В результате ухудшились отношения со странами, поддерживающими территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики», - утверждает Хази.

Он считает, что это проистекает из конфликта между национальными интересами Азербайджана и интересами его руководства.

«Азербайджанские власти ставят во главу угла не государственные интересы, а свои собственные. Текущая внешняя политика и ее проекция внутри страны естественным образом привязаны к определенным ценностям. Речь идет о борьбе с открытым обществом и его элементами — независимыми СМИ, политическими партиями, гражданским обществом, грантовой деятельностью. Все это элементы открытого общества, и то, что происходит, — это война против него. Политически мотивированные аресты за последние год и два месяца — это не что иное, как борьба с элементами открытого общества», — считает оппозиционер.

Хази утверждает, что цель правительства — противостоять ценностям более демократического, более свободного общества. Это делается для того, чтобы разорвать связи между гражданским обществом Азербайджана и демократическими странами.

По словам эксперта, власти Азербайджана ведут себя так, как будто страна находится под гнетом США и ЕС, а Россия ее от этого гнета спасает. Теперь любая предполагаемая неблагодарность по отношению к России преподносится как предательство. Такой нарратив продвигает государственная пропаганда.

«На самом деле Азербайджан добился независимости от России и боролся против нее. Трагедия 20 января и Ходжалинский геноцид были организованы Россией. Однако руководство Азербайджана хранит об этом молчание. Корень этих событий — российский империализм, и в борьбе с ним нашими главными союзниками являются США, страны Запада и ЕС», — утверждает Хази.