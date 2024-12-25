Рассчитана ли внутренняя политика на отношения с Западом?
Недавние аресты, послания Западу президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью российским СМИ, резолюция Европейского парламента о репрессиях против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане, а также призывы к санкциям обсудил заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана Сеймур Хази в программе «Сложный вопрос».
По словам Хази, политика, проводимая властями Азербайджана в течение последнего года и двух месяцев, по-видимому, направлена на обострение отношений с миром. За исключением таких стран, как Россия, Китай и Иран, отношения с демократическим миром выглядят далеко не многообещающими. Короче говоря, проводимая до сих пор политика находится на грани краха.
«В ходе мирных переговоров с Арменией правительство Азербайджана отказалось от ранее декларируемой сбалансированной (равноудаленной от России и Запада) внешней политики и сформировало новую внешнюю политику, ориентированную на Россию. В результате ухудшились отношения со странами, поддерживающими территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики», - утверждает Хази.
Он считает, что это проистекает из конфликта между национальными интересами Азербайджана и интересами его руководства.
«Азербайджанские власти ставят во главу угла не государственные интересы, а свои собственные. Текущая внешняя политика и ее проекция внутри страны естественным образом привязаны к определенным ценностям. Речь идет о борьбе с открытым обществом и его элементами — независимыми СМИ, политическими партиями, гражданским обществом, грантовой деятельностью. Все это элементы открытого общества, и то, что происходит, — это война против него. Политически мотивированные аресты за последние год и два месяца — это не что иное, как борьба с элементами открытого общества», — считает оппозиционер.
Хази утверждает, что цель правительства — противостоять ценностям более демократического, более свободного общества. Это делается для того, чтобы разорвать связи между гражданским обществом Азербайджана и демократическими странами.
По словам эксперта, власти Азербайджана ведут себя так, как будто страна находится под гнетом США и ЕС, а Россия ее от этого гнета спасает. Теперь любая предполагаемая неблагодарность по отношению к России преподносится как предательство. Такой нарратив продвигает государственная пропаганда.
«На самом деле Азербайджан добился независимости от России и боролся против нее. Трагедия 20 января и Ходжалинский геноцид были организованы Россией. Однако руководство Азербайджана хранит об этом молчание. Корень этих событий — российский империализм, и в борьбе с ним нашими главными союзниками являются США, страны Запада и ЕС», — утверждает Хази.
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