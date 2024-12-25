Бывший пилот о возможных причинах катастрофы самолета AZAL
Бывший пилот о возможных причинах катастрофы самолета AZAL
Бывший военный пилот, полковник-лейтенант запаса Мирза Фараджев прокомментировал возможные причины сегодняшнего крушения в Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
“Самолет снижался на очень низкой высоте и совершил жесткую посадку. На видео видно, как самолет ударился о землю. Возможно, были проблемы в одном из двигателей. Самолет уже открыл шасси и значит, готовился к посадке», - сказал бывший пилот.
Однако для более точного анализа необходимо располагать всеми данными о высоте и расстоянии до аэропорта. «Для начала посадки самолет должен быть на высоте не менее 500 метров», - сказал Фараджев.
Касаясь заявленной предварительной причины о столкновении самолета со стаей птиц, пилот не исключил, что птицы могли залететь в двигатель.
Эксперт считает маловероятной версию, что причиной аварии явился туман.
«Если даже и был туман, то на видео-кадрах видно, что расстояние в 100 метров просматривалось. Кроме того, в самолетах есть прибор, который в условиях тумана показывает расстояние до аэродрома», - сказал Фараджев.
Общество
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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- 25 декабрь 2024, 19:18
«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановили полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения в Актау самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
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