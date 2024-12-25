26 декабря объявлен днем траура
26 декабря объявлен днем траура
В связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.
Распоряжение об этом подписал 25 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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