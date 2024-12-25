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(9 часов назад)
26 декабря объявлен днем траура

26 декабря объявлен днем траура

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

26 декабря объявлен днем траура

В связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

Распоряжение об этом подписал 25 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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