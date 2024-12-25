Путин от имени лидеров СНГ выразил соболезнования семьям погибших в Актау
Путин от имени лидеров СНГ выразил соболезнования семьям погибших в Актау
В среду на заседании лидеров СНГ Санкт-Петербурге выразил соболезнование в связи с гибелью людей при крушении самолета в Актау.
«К сожалению, должен сказать несколько слов о трагедии, которая произошла сегодня в Актау. Разбился самолёт, есть погибшие, раненых много. Как мы сейчас только с вами говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление.
По согласованию с Президентом Казахстана в Актау вылетает самолёт МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Я с утра разговаривал и с Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, который уже практически был на месте, но вынужден был развернуться и вернуться в Баку, имея в виду, что самолёт принадлежал азербайджанской авиакомпании.
Повторяю ещё раз, будем надеяться на скорейшее восстановление пострадавших, и конечно, уверен, будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией», - сказал Путин открывая заседание.
Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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