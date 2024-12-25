Путин от имени лидеров СНГ выразил соболезнования семьям погибших в Актау

В среду на заседании лидеров СНГ Санкт-Петербурге выразил соболезнование в связи с гибелью людей при крушении самолета в Актау.

«К сожалению, должен сказать несколько слов о трагедии, которая произошла сегодня в Актау. Разбился самолёт, есть погибшие, раненых много. Как мы сейчас только с вами говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление.

По согласованию с Президентом Казахстана в Актау вылетает самолёт МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Я с утра разговаривал и с Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, который уже практически был на месте, но вынужден был развернуться и вернуться в Баку, имея в виду, что самолёт принадлежал азербайджанской авиакомпании.

Повторяю ещё раз, будем надеяться на скорейшее восстановление пострадавших, и конечно, уверен, будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией», - сказал Путин открывая заседание.