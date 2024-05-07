По мнению эксперта, главное, чтобы переговоры велись уже без посредников.

О встрече в Алматы: "Это можно считать успехом...'

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на 10 мая в Алматы, Казахстан, на фоне продолжающихся переговоров о демаркации границы и надежд на продвижение мирных переговоров. Эта встреча имеет решающее значение, поскольку она проходит на фоне интенсивных дипломатических усилий по укреплению отношений и разрешению давних споров между двумя странами.

Хотя правительство Азербайджана не раскрыло повестку дня встречи, Министерство иностранных дел Армении указало, что обсуждения будут сосредоточены на доработке взаимных обязательств, а также на оживлении региональной транспортной инфраструктуры и торговых маршрутов. Этот диалог является частью более широкой попытки достичь официального мирного соглашения после многолетних переговоров при посредничестве Европейского союза и России.

В настоящее время переговоры ведутся непосредственно между двумя странами, что знаменует собой значительный сдвиг в переговорной динамике. По словам члена комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям Эльмана Насирова, прямой формат способствовал существенному прогрессу: "Мы находимся в одном шаге от подписания мирного договора, потому что многие сложные вопросы уже начали решаться без участия третьей стороны", - заявил Насиров агентству Turan.

Казахстан в предстоящей встрече выступит не в качестве посредника, а в качестве организатора, что отражает предпочтение переговаривающихся сторон двусторонних переговоров. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева недвусмысленно отвергла посредничество третьей стороны.

Делимитация и демаркация границ в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года, также занимают важное место в повестке дня. Эти процессы определяют четкие границы и ориентиры между государствами, что является важным шагом на пути к миру.

Ожидается, что главной темой дискуссий в Алматы станут транспортные коммуникации.

Эльхан Шахиноглу, глава исследовательского центра Atlas, отмечает, что, хотя переговоры о границе увенчались ощутимым успехом, работа над текстом мирного соглашения затягивается, поскольку переговоры продолжаются. "Прямые переговоры имеют решающее значение, поскольку у каждого посредника исторически были свои интересы. Хотя нам не требуется посредник, нейтральная площадка, такая как Казахстан, жизненно важна", - пояснил Шахиноглу для Радио Азадлыг.

Политолог также отметил уменьшение роли России, поскольку обе страны отказались от принятия разработанных Россией карт для определения границ. Этот сдвиг может стать стратегической победой для Азербайджана и Армении, если им удастся самостоятельно завершить разработку мирного соглашения.