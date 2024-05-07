Суд отказал Губаду Ибадоглу в снятии электронного браслета
Суд отказал Губаду Ибадоглу в снятии электронного браслета
В Наримановоском районном суде 7 мая было рассмотрено ходатайства о снятии с ученого-экономиста Губада Ибадоглу электронного браслета.
«Мы просили, чтобы с Губада Ибадоглу сняли браслет. В этом нет необходимости. Ему предстоит пройти КТ и МРТ обследования, а электронное устройство создает помехи. Кроме того, у Губада сахарный диабет и длительное ношение браслета может вызвать некроз тканей из-за ухудшения кровообращения», - сказал его брат Галиб Байрамов.
По его словам, суд не удовлетворил ходатайство. На это решение будет подана апелляция.
*23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).
Ряд стран и международных организаций, включая Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.
22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.
Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.
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