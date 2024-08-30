Определились соперники ФК «Карабах» в Лиге Европы
Определились соперники ФК «Карабах» в Лиге Европы
В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги Европы по футболу.
С этого года, вводится новая система турнира. Вместо разделения на группы по 4 команды, клубы будут соревноваться в общем турнире. В нем примут участие 36 клубов. Первые 8 команды напрямую получат выход в 1/8 финала. Их соперники будут определены в спаренных стыковых играх плей-офф клубов, занявших места с 9 по 24-ое.
Команды занявшие места с 25 по 36 прекратят борьбу в турнире.
В ходе сегодняшней жеребьевки определились 8 соперников ФК «Карабах».
Азербайджанская команда сыграет со следующими клубами: «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Лион» (Франция), «Мальме», «Эльфсборг» (оба – Швеция), «Буде-Глимт» (Норвегия) и ФКСБ (Румыния).
Агдамцы сыграют с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом», «Буде-Глимтом» и «Эльфсборгом» на выезде, а с «Аяксом», «Лионом», «Мальме» и ФКСБ – дома.
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