ОСТА осудил приговор Руслану Вахабову

Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) осудил приговор активисту Руслан Вахабову о лишении его свободы на 4 года по делу о наркотиках.

Приговор был вынесен 12 января судейским составом Бакинского суда по тяжким преступлениям.

ОСТА считает, что Вахабова преследуют по сфабрикованному обвинению, ибо достоверных доказательств вины Вахабова не было представлено. Все обвинение было построено на утверждениях полицейских, а следствие не установило происхождение наркотиков.

ОСТА считает, что истинная причина ареста Вахабова - его критика в социальных сетях критика властей Азербайджана и призввает к его немедленному освобождению.

Адвокат осужденного Агшин Керимов отметил, что Вахабов был первоначально арестован по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК (от 5 до 12 лет лишения свободы).

Однако в ходе судебного следствия обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью 234.1.1 ( Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном количестве), предусматривающей наказание от 3 до 8 лет.

По словам Керимова, Вахабов не признает себя виновным, и защита обжалует приговор в апелляционной инстанции и будет просить оправдания. Вахабов был задержан в сентябре рошлого года.