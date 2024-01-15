ОСТА осудил приговор Руслану Вахабову
ОСТА осудил приговор Руслану Вахабову
Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) осудил приговор активисту Руслан Вахабову о лишении его свободы на 4 года по делу о наркотиках.
Приговор был вынесен 12 января судейским составом Бакинского суда по тяжким преступлениям.
ОСТА считает, что Вахабова преследуют по сфабрикованному обвинению, ибо достоверных доказательств вины Вахабова не было представлено. Все обвинение было построено на утверждениях полицейских, а следствие не установило происхождение наркотиков.
ОСТА считает, что истинная причина ареста Вахабова - его критика в социальных сетях критика властей Азербайджана и призввает к его немедленному освобождению.
Адвокат осужденного Агшин Керимов отметил, что Вахабов был первоначально арестован по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК (от 5 до 12 лет лишения свободы).
Однако в ходе судебного следствия обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью 234.1.1 ( Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном количестве), предусматривающей наказание от 3 до 8 лет.
По словам Керимова, Вахабов не признает себя виновным, и защита обжалует приговор в апелляционной инстанции и будет просить оправдания. Вахабов был задержан в сентябре рошлого года.
Общество
-
- 15 январь 2024, 21:43
Об этом заявил председатель DSMF Гималай Мамишов, выступая на пресс-конференции. По его словам, каждый год на основе индексации будет расти пенсия. Это повышение будет распространяться на все виды пенсий.
-
- 15 январь 2024, 17:10
В мебельном цеху по улице Сулейман Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку около полудня 15 января произошел взрыв, сопровождаемый пожаром. На место происшествия привлечены соответствующие службы МЧС.
-
- 15 январь 2024, 16:59
В ходе недавнего дипломатического обмена премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к восстановлению отношений между двумя народами. Пашинян выразил готовность Армении содействовать сообщению между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, предложив установить как железнодорожное, так и автомобильное транспортное сообщение при определенных условиях.
-
- 15 январь 2024, 12:55
15 января в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Слабые осадки ожидаются ночью. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью понизится до – 4 градусов, днем будет +2+5.
Написать отзыв