О погоде в ближайшие сутки

О погоде в ближайшие сутки

15 января в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Слабые осадки ожидаются ночью. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью понизится до – 4 градусов, днем будет +2+5.

По районам страны осадки в виде снега также ожидаются ночью. Ветер западный, умеренный. В низменности ночью -2-7 мороза, днем будет +1+6 градусов. В горах ночью -13-18 мороза, днем - 3-8 ниже ноля.

Во вторник погодные условия в Баку не изменятся. Днем тепература воздуха повысится до +5+10 градусов.

По районам страны ночью -3-8 мороза, днем + 5+10 градусов. В горах ночью - 10-15 мороза, днем 0-5. На дорогах гололед.