О погоде в ближайшие сутки
О погоде в ближайшие сутки
15 января в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Слабые осадки ожидаются ночью. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью понизится до – 4 градусов, днем будет +2+5.
По районам страны осадки в виде снега также ожидаются ночью. Ветер западный, умеренный. В низменности ночью -2-7 мороза, днем будет +1+6 градусов. В горах ночью -13-18 мороза, днем - 3-8 ниже ноля.
Во вторник погодные условия в Баку не изменятся. Днем тепература воздуха повысится до +5+10 градусов.
По районам страны ночью -3-8 мороза, днем + 5+10 градусов. В горах ночью - 10-15 мороза, днем 0-5. На дорогах гололед.
Общество
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- 15 январь 2024, 21:43
Об этом заявил председатель DSMF Гималай Мамишов, выступая на пресс-конференции. По его словам, каждый год на основе индексации будет расти пенсия. Это повышение будет распространяться на все виды пенсий.
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- 15 январь 2024, 17:10
В мебельном цеху по улице Сулейман Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку около полудня 15 января произошел взрыв, сопровождаемый пожаром. На место происшествия привлечены соответствующие службы МЧС.
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- 15 январь 2024, 16:59
В ходе недавнего дипломатического обмена премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к восстановлению отношений между двумя народами. Пашинян выразил готовность Армении содействовать сообщению между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, предложив установить как железнодорожное, так и автомобильное транспортное сообщение при определенных условиях.
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- 15 январь 2024, 12:32
Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) осудил приговор активисту Руслан Вахабову о лишении его свободы на 4 года по делу о наркотиках. Приговор был вынесен 12 января судейским составом Бакинского суда по тяжким преступлениям.
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