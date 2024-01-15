Бакинские аналитики отвергают предложение Пашиняна об отводе войск, как неосуществимое

Недавнее предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск с условной государственной границы было встречено скептически экспертами в Баку, которые рассматривают его как нереалистичный и пропагандистки мотивированный шаг. Пашинян утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отклонил это предложение, что привело к интерпретациям в армянской прессе о нежелании Баку к миру и готовности к возобновлению конфликта.

Однако бакинские эксперты отвергают подобные утверждения, подчеркивая исторический контекст и геополитические сложности, связанные с давним армяно-азербайджанским конфликтом. Военный эксперт Адалат Вердиев утверждает, что предложение Армении о зеркальном отводе войск неприемлемо для Азербайджана, учитывая трехдесятилетние территориальные амбиции Еревана расширить оккупированные территории Азербайджана до правого берега Куры. Вердиев утверждает, что Азербайджан, освободивший земли ценой больших человеческих жертв, не может рассматривать отвод войск от границы как жизнеспособный вариант.

Вердиев далее предполагает, что, если Армения действительно стремится к делимитации, она должна начать с освобождения оккупированных азербайджанских анклавов, что стало бы жестом доброй воли. Он указывает на отсутствие прямого транспортного сообщения между Баку и Нахчываном, подчеркивая невыполненные Арменией обязательства, вытекающие из Трехстороннего Заявления 2020 года.

Депутат Милли Меджлиса и политолог Расим Мусабеков разделяет чувство недоверия, подчеркивая право Азербайджана защищать свою территорию и население. Мусабеков подчеркивает несоблюдение Арменией резолюций Совета Безопасности ООН и ОБСЕ относительно освобождения оккупированных азербайджанских земель, что является основанием для осторожного подхода Баку.

Ильгар Велизаде, председатель Клуба политологов Южного Кавказа, отвергает предложение Пашиняна как пиар-ход, утверждая, что идея зеркального вывода войск не имеет необходимой основы для серьезного рассмотрения. Велизаде предполагает, что определение точного местоположения границы должно предшествовать обсуждению вопроса об отводе войск, подчеркивая отсутствие мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Таким образом, бакинских экспертов по-прежнему не убедил призыв Пашиняна к зеркальному отводу войск, рассматривая его как непрактичное и преждевременное предложение, учитывая сложности текущей региональной динамики.