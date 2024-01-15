Тофик Ягублу ждет суда, чтобы разоблачить  заказчиков  его ареста - дочь

Оппозиционный политик Тофиг Ягублу в СИЗО сохраняет бодрость духа и с нетерпением ожидается судебного процесса, чтобы разоблачить заказчиков его ареста. Об этом заявила его дочь Нигяр Хази после встречи с отцом 14 января в Бакинском СИЗО-1.

Она общалась с отцом через стеклянную перегородку. «В целом, жалоб на условия содержания у отца нет. Он сохраняет бодрость духа. Полон решимости бороться», - сказала Нигяр.

Ягублу с нетерпением ожидает суда, чтобы разоблачить заказчиков и исполнителей его политического ареста, отметила она.

В ближайшие дни будет рассмотрена апелляционная жалоба на отказ в переводе Ягублу под домашний арест.

* Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Он отверг обвинения и назвал их сфальсифицированными.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.