  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy40 C
  • Вторник, 16 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Тофик Ягублу ждет суда, чтобы разоблачить  заказчиков  его ареста - дочь

Тофик Ягублу ждет суда, чтобы разоблачить  заказчиков  его ареста - дочь

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Тофик Ягублу ждет суда, чтобы разоблачить  заказчиков  его ареста - дочь

Оппозиционный политик Тофиг Ягублу в СИЗО сохраняет бодрость духа и с нетерпением ожидается судебного процесса, чтобы разоблачить заказчиков его ареста. Об этом заявила его дочь  Нигяр Хази после встречи с отцом 14 января в Бакинском СИЗО-1.

Она общалась с отцом через стеклянную перегородку. «В целом, жалоб на условия содержания у отца нет. Он сохраняет бодрость духа. Полон решимости бороться», - сказала Нигяр.

Ягублу с нетерпением ожидает суда, чтобы разоблачить заказчиков и исполнителей его политического ареста, отметила она.

 В ближайшие дни будет рассмотрена апелляционная жалоба на отказ в переводе Ягублу под домашний арест.

* Ягублу был арестован  14 декабря по обвинению в  мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Он отверг обвинения и назвал их сфальсифицированными.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей